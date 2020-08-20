Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 18:33 — ИА Регнум. За неделю с 10 августа по 16 августа 2020 года в медицинские учреждения Петербурга в связи с укусами клещей обратились 1248 человек, в том числе 198 детей. Большинство пострадавших повстречались с клещами на территории Ленобласти и других регионов. Но 170 человек были укушены клещами в городской агломерации.

Клещ

«Наибольшее количество пострадавших от клещей традиционно регистрируется на территории Курортного района — 79 человек», — сообщили 20 августа в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

За минувшую неделю зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых. Также произошло шесть случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе один случай у ребенка. Заражения произошли за пределами Санкт-Петербурга.

Во время исследования 1335 клещей, снятых с людей, возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в пяти пробах, клещевого боррелиоза — в 169 пробах.

«В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 195 человек, в том числе 129 детей», — отметили в надзорном ведомстве.