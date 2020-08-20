Москва, 20 августа, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Одна из причин роста стоимости студий и однокомнатных квартир эконом-класса связана с мерами государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Среди таких мер, в частности, действует льготная ипотека при покупке жилья, что привело к росту спроса на недвижимость.

«Дело в том, что сейчас множество программ господдержки существует, и большинство из них ориентировано на небольшую стоимость, а этот сегмент квартир достаточно недорогой, и это один из факторов, который поспособствовал росту цен», — заявил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям, с начала 2020 года цены на недорогое жильё в России выросли в среднем на 13%.