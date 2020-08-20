Могадишо, 20 августа, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Сомалийские пираты впервые с 2017 года захватили судно, сообщает 20 августа агентство Reuters.

U.S. Navy Африканские пираты

По информации агентства, судно шло под флагом Панамы из ОАЭ в порт Могадишо.

Нападение пиратов произошло 19 августа. По некоторым данным, на судне «возникли механические проблемы».

Численность и национальная принадлежность экипажа захваченного судна пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, последний подобный случай произошел в апреле 2017 года, когда сомалийские пираты напали на сухогруз OS35, шедший под флагом Тувалу.