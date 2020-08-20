Три полуразрушенные церкви Архангельской области получили шанс на спасение
Архангельск, 20 августа, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Три деревянные церкви, находящиеся в полуразрушенном состоянии, передадут в федеральную собственность. Это позволит получить финансирование на проведение реставрационных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка «Кенозерский».
Под управление парка должна перейти Никольская церковь конца XVI — начала XVII века в селе Пурнема, являющаяся имуществом государственной казны Российской Федерации.
Еще два памятника — Церковь Рождества Христова XIX века в селе Пурнема и Церковь Рождества Богородицы XIX века в деревне Луда — должны быть переданы в федеральную собственность с последующим их закреплением за национальным парком.
На реставрацию и содержание памятников будет выделена ежегодная субсидия по государственной программе «Охрана окружающей среды» и финансирование в рамках госпрограммы «Развитие культуры».
Отметим, что во всех трех церквях в сотрудничестве с волонтерскими организациями и при поддержке партнеров парк и раньше проводил противоаварийные и консервационные работы, несмотря на то, что эти объекты не находятся на балансе учреждения.
Кроме того, национальный парк получит финансирование на строительство фондохранилища. Здание должно быть введено в эксплуатацию в 2024 году.
Как пояснила директор ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Елена Шатковская, разговор с президентом РФ о судьбе трех церквей на Онежском полуострове и необходимости строительства фондохранилища в Кенозерском национальном парке состоялся еще 12 июня 2019 года. Владимир Путин предложения поддержал.
Напомним, что в 2016 году национальный парк «Онежское Поморье» перешел под управление ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». В этом году парк получил федеральную лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.