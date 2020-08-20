Тамбов, 20 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин оценил готовность обеспечения учеников начальных классов бесплатным горячим питанием на примере школы — научно-технологического центра имени И.В. Мичурина. Он посетил школу сегодня, 20 августа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению губернатора, бесплатное горячее питание будет вкусным и сбалансированным.

Tambov.gov.ru В школе Мичуринска

В ходе посещения школы в Мичуринские губернатора особое внимание уделил пищеблоку школы, где оценил готовность региона к реализации проекта по обеспечению обучающихся 1−4 классов бесплатным горячим питанием «Президентский завтрак». Начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова рассказала Александру Никитину о том, что охват горячим питанием всех школьников региона в 2020—2021 учебном году составит 90% (86 тыс. человек), в том числе охват детей с первого по четвёртый классы — 100% (40 тысяч человек).

Большинство школьных пищеблоков приспособлены для организации полного цикла приготовления блюд школьного меню. Отработаны новые технологические процессы: щадящие режимы тепловой обработки продуктов, которые рекомендуются в детском питании — варка паром, запекание, припускание, тушение. Особое внимание уделяется эффективному использованию пространства. Губернатор Александр Никитин также поставил задачу при приготовлении блюд использовать местную продукцию.

В школе в Мичуринске главе региона продемонстрировали меню на пять дней. В нем есть мясо, птица, творог. К нему предлагаются разнообразные гарниры — гречка, картофельное пюре, макароны. Обязательно — салат из овощей, свежие фрукты, компот и особенно любимая всеми школьниками булочка.

«Меню замечательное. Все выглядит очень аппетитно, и я уверен, что блюда получаются вкусными. А самое главное — питание будет сбалансированным. Значит, детки будут здоровы», — подчеркнул Александр Никитин, поблагодарив всех участников процесса он поблагодарил за большую подготовительную работу.

Отметим, что в целях обеспечения высокого качества «президентских завтраков» был организован цикл стратегических сессий, разработано единое меню для базовых школ и филиалов, проходят обучение специалисты сферы школьного питания. Благодаря этому, Тамбовская область досрочно, с этого учебного года, выполнила поручение президента России Владимира Путина по обеспечению всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

В рамках подготовки к реализации проекта был проведен аудит пищеблоков и обеденных залов. После чего по каждой школе сформирован паспорт состояния инфраструктуры питания.

Из регионального и муниципальных бюджетов на подготовку пищеблоков выделено 36,6 млн рублей. Средства пошли на плановую замену оборудования с высокой степенью износа: закуплено 143 единицы теплового, холодильного оборудования, оборудования для приготовления пищи. Создано восемь пищеблоков в школах, в которых отсутствовали условия для организации горячего питания. 16 школ получили мебель для организации дополнительных посадочных мест в обеденных залах.

Во всех школах проведены косметические ремонты обеденных залов и пищеблоков. Закуплено необходимое количество кухонных принадлежностей и столовой посуды. Пищеблоки и обеденные залы обеспечены средствами обеззараживания воздуха, дезинфекторами и антисептическими средствами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты для работников пищеблоков, дезинфицирующими средствами для обработки помещений.

Кроме того, было подписано соглашение с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Тамбовской области субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников 1−4 классов. Как отметили в управлении образования и науки области, на эти цели с сентября по декабрь 2020 года будет направлено 156,7 млн рублей. Из них 142,7 млн рублей — средства федерального бюджета. Остальную часть на условиях софинансирования выделят из бюджета региона.

Напомним, что муниципалитеты региона сами выбирают, когда будут кормить детей — организуют бесплатный завтрак или обед. Например, школы Тамбова по традиции обеспечивают детей горячим завтраком. Во многих сельских школах, куда ребят привозят из отдаленных населенных пунктов, предпочтение отдают горячему обеду. В любом случае, этот вопрос обсуждается с родителями, после чего и принимается решение.

«Процесс обеспечения школьников горячим питанием должен быть организован безукоризненно, чтобы у родителей не было никаких нареканий по качеству продукции и сбалансированности блюд. Необходимо их привлечь к контролю за этим процессом», — считает Александр Никитин.

По его поручению с сентября в школах региона будут реализованы проекты по обеспечению общественного контроля за организацией питания «Родительский контроль» и «Школьный ревизорро».