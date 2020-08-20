Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Хакасии
Абакан, 20 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Пассажирский вертолет совершил аварийную посадку в Хакасии. Об этом сегодня, 20 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Максим Цуканов ИА REGNUM
Вертолет Ми-8
Сообщается, что вертолет Ми-8 направлялся из Таштагола в Кемерово. На борту вертолета находились 17 человек, включая 13 пассажиров.
Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на берегу реки Еринат. Воздушное судно при посадке повредило стойку шасси.
Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.