Вашингтон, 20 августа, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Как уточняется, в американский санкционный список дополнительно включены шесть граждан Сирии из ближайшего окружения президента страны Башара Асада.

В частности, среди попавших под санкции оказался руководитель пресс-службы сирийского лидера.

Напомним, ранее на неделе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон намерен сохранять и расширять санкции в отношении представителей власти и военного руководства Сирии, а также тех, кто поддерживает политику Башара Асада.