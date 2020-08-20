Москва, 20 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Обмен заключёнными между Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идёт к концу, и Москва рассчитывает, что все спорные моменты по этому вопросу в Афганистане решат, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

U.S. Army Афганцы

По словам российского дипломата, действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по освобождению пленных можно только приветствовать. Москва рассчитывает, что и Кабул, со своей стороны, в ближайшее время освободит оставшихся членов радикальной группировки — в соответствии с соглашением от 29 февраля 2020 г.

Она добавила, что пока ещё не решён вопрос об амнистии шести боевиков, причастных к терактам в отношении иностранных граждан. Как не решён вопрос и с «выдвинутым недавно официальным Кабулом требованием выпустить на свободу два десятка афганских спецназовцев», удерживаемых исламистами.

Захарова «Мы надеемся, что данные вопросы не станут новыми препятствиями, которые блокируют запуск мирного диалога, и будут урегулированы в ближайшее время».

Напомним, членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках соглашения этой группировки с США афганские власти освобождают в соответствии со списками, поданными руководством группировки.

В списке оказались лица, которых Кабул не согласился освобождать из-за тяжести совершённых ими преступлений.