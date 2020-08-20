Москва, 20 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрий Песков — заявил, что российские власти готовы оказать всяческое содействие в лечении оппозиционного блогера Алексея Навального, в том числе и организовать его отправку за границу, если это потребуется. Об этом Песков заявил сегодня, 20 августа, на брифинге.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Алексей Навальный

Песков отметил, что о случившемся с Навальным в Кремле узнали из средств массовой информации. Российские власти надеются, что все закончится хорошо.

Что касается содействия в транспортировке Навального за границу для лечения, то российские власти могут этому содействовать.

«Рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — сказал Песков о возможных обращениях по вывозу Навального за границу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа блогеру Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был экстренно посажен в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.