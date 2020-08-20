Москва, 20 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Соединённым Штатам не удастся продавить в СБ ООН инициативу по возобновлению антииранских санкций, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

Она подчеркнула, что попытка США заставить ООН восстановить действия резолюций по антииранским санкциям безосновательна и обречена на провал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении добиться, чтобы СБ ООН снова ввёл в действие резолюции, накладывающие санкции на Иран, заявил накануне, 19 августа, американский госсекретарь Майк Помпео.

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