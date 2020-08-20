Чебоксары, 20 августа, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В избирательный фонд временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, который участвует в выборах главы республики, поступило 24,4 млн рублей, из них 8 млн рублей возвращено жертвователям. Об этом свидетельствует его первый финансовый отчёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По состоянию на 21 июля, для формирования избирательного фонда Олега Николаева поступило 24,4 млн, из них 23,65 млн рублей составили «добровольные пожертвования юридического лица». Сам кандидат вложил 50 тыс. рублей собственных средств, ещё 725 тыс. рублей получено как «добровольные пожертвования гражданина».

Согласно отчёту, 8 млн рублей возвращено жертвователям, так как поступили с нарушением установленного порядка.

«Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе», — отмечается в документе.

Израсходовано почти 8,16 млн рублей, в том числе порядка 3,3 млн рублей направлено на выпуск и распространение печатных материалов, 205 тыс. рублей — на организацию сбора подписей избирателей, 190 тыс. рублей ушло на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера, около 4,476 млн рублей — на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.

Остаток средств на дату первого финансового отчёта составил 8,24 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев баллотируется самовыдвиженцем и ранее получил поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России». В качестве кандидата на пост главы республики он зарегистрирован 30 июля.

Напомним, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Помимо Николаева, за главный пост в Чувашии будут бороться Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость») и Сергей Матвеев («Патриоты России»).