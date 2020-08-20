Москва, 20 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Переговоры между российским и азербайджанским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым состоятся 26 августа, сообщила 20 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Захарова «По приглашению министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова министр иностранных дел Азербайджана господин Байрамов посетит 26 августа Российскую Федерацию с официальным визитом».

Уточняется, что на переговорах, помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться и вопросы «региональной и международной повестки дня».

Российский дипломат добавила, что в этот день Байрамов встретится также с членами российского правительства и с Федеральным собранием.

Напомним, острейшим вопросом «региональной повестки дня» являются отношения Азербайджана с Арменией, которые обострились в июле 2020 г.