Калуга, 20 августа, 2020, 17:43 — ИА Регнум. В Калуге 20 августа на заседании внеочередной 13-й сессии регионального Законодательного собрания была рассмотрена инициатива по подвозу малышей в детские сады и ясли из малонаселённых пунктов на школьных автобусах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте.

Admoblkaluga.ru На заседании внеочередной 13-й сессии Законодательного собрания Калужской области

«Сегодня перевозить в «Школьных автобусах» можно только учащихся учебных заведений. Вместе с тем, существует проблема обеспечения дошкольным образованием детей, проживающих в отдаленных, малочисленных населенных пунктах. Строительство там отдельных детских садов нецелесообразно. Решением мог бы стать подвоз детей в дошкольные образовательные организации в других населенных пунктах, организованный по аналогии со «Школьным автобусом», — заявил на сессии Законодательного собрания министр образования и науки области Александр Аникеев.

По мнению специалистов, эта общероссийская проблема в последние годы приобретала особую остроту в регионе. Законодательство категорически запрещает подвоз школьным автобусом детей младшего школьного возраста. В этой связи, врио калужского губернатора Владислав Шапша по итогам встреч с населением предложил депутатам создать рабочую группу для подготовки предложений, которые позволили бы организовать перевозку малышей в детсады вместе с родителями на школьных автобусах. В рамках сессии парламентарии поддержали инициативу руководителя области и далее займутся решением вопроса.