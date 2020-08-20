Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Дистанционное обучение в Петербурге вновь может быть введено при условии ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила 20 августа врио главы городского комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Donland.ru Дистанционное образование

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"Если ситуация будет ухудшаться и будет принято решение, что школы должны перейти в другой режим работы, то будем в этот режим уходить. Но мне очень хочется верить, что школы продолжат работу в очном режиме», — сказала чиновница.

Ранее петербуржцы завалили страницу губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте» вопросами о том, правда ли, что город вновь закроют на карантин с 20 сентября, причем множество граждан апеллировали к сведениям, которые якобы распространяются именно по линии школ.

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«Появляются сейчас опасения родителей, кто-то слышит, будто вдруг с 20 сентября все школы перейдут на работу в дистанционный режим. Думаю, что эти слухи в том числе рождены и теми опросами, которые проводятся внутри школ. Не нужно сейчас беспокоиться по этому вопросу, когда мы готовимся к тому или иному течению ситуации, это не значит, что она наступит. Опыт весны показал, что мы к любой ситуации должны подойти в большей степени готовности», — попыталась объяснить Ирина Асланян.

На ее взгляд, дистанционное образование в обычной жизни должно только дополнять очное обучение. Однако прошлый учебный год завершался крайне сложно во всех регионах страны.

«К такому массовому дистанционному обучению не был готов ни один регион», — признала Асланян.

Раньше «дистанционкой» пользовались только дети с ограниченными возможностями. Теперь школы продолжают обеспечивать планшетами и компьютерами, администрация школ следит за тем, у каких семей нет техники, чтобы в короткий срок при необходимости их обеспечить.

«Сегодня мы, конечно, подошли бы к этому вопросу с большей степенью готовности и с другим ресурсом», — сказала Ирина Асланян.

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