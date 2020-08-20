Луганск, 20 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. ВСУ не станут долго соблюдать режим прекращения огня, заявила жительница посёлка Голубовское в ЛНР Юлия, сообщает 20 августа ЛуганскИнформЦентр.

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«Как ни странно, сейчас в посёлке тихо. Первые дни [действия дополнительных мер], наверное, до 1 августа, ещё постреливали, слышно было стрелковое оружие, а сейчас тишина глобальная. Слышно только, что техника гудит у них (ВСУ — прим. ИА REGNUM) на позициях», — сообщила Юлия.

Жительница Голубовского рассказала, что её семья живёт в 300 метрах от линии разграничения, а затем добавила:

«Мы знаем, что это перемирие долго не продлится и, скорее всего, закончится уже в ближайшие дни. Мы просто не верим в то, что это так просто возьмёт и закончится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля на заседании Контактной группы была достигнута договорённость о введении дополнительных мер контроля перемирия.

Этот режим начал действовать с 27 июля и предусматривает запрет на проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий, на использование каких-либо летательных аппаратов.

Также запрещено применение огня, в том числе снайперского, размещение тяжёлого вооружения не только в населённых пунктах, но и в их окрестностях.

Ответный огонь, согласно условиям дополнительных мер контроля, в случае наступательных действий допускается только в случае, если был отдан такой приказ руководством ВСУ или Народной милиции республик, причём после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.