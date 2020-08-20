Москва, 20 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Индустрия бьюти-услуг после карантина серьезно изменилась. Эксперты оценивают объем сокращения рынка на 35−40%. В частности, среднее снижение потока посетителей составило порядка 30%, а падение по среднему чеку до 10%, рассказала ИА REGNUMНина Литвинова, общественный бьюти-омбудсмен, вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты после снятия режима ограничений

В Москве работают десятки крупных сетевых брендов бьюти-сфере. До начала пандемии в индустрии было занято свыше 180 тыс. человек в Москве и более 1, 35 млн человек по всей России. Ежемесячное количество клиентов, которое обслуживала сфера составляло порядка 54 млн человек в месяц. Отдельно следует указать, что общее налоговые поступления из бьюти-индустрии было порядка 57,3 млрд рублей в год. Общий прогноз падения объемов продаж в этом году может составить до 35% к предыдущему году, а количество специалистов потерявших работу вырасти до 810 тыс. человек.

«Наиболее устойчивыми к потрясениям в сфере красоты от последствий пандемии оказались салоны полного цикла, где клиенты могут выполнить разнообразный комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, педикюр и др. А наиболее уязвимыми оказались моностудии, предоставляющие определенную услугу, как, например, нейл-студии, brow-бары, салоны эпиляции. Отдельно проблемой оказалась и то, что часть специалистов за время пандемии стали оказывать услуги на дому и после завершения периода самоизоляции решили выйти в «свободное плавание». Салоны не досчитались порядка 15% мастеров после снятия ограничений. Что касается предпринимателей, то большинство обращений ко мне связаны с проблемами получения льготных банковских кредитов», — отмечает Нина Литвинова.

По словам эксперта, сфера красоты вошла в число пострадавших индустрий и получила помощь в рамках четырех пакетов мер поддержки Правительства Москвы. После выхода из ограничительных мер в Экосистеме Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве появился первый бьюти-омбудсмен, в чьи задачи входит консолидация предпринимателей, а также выявление и решение основных проблем индустрии для эффективного взаимодействия между бизнесом и властью.

«На восстановление индустрии нужно время, в среднем, на подъем уйдет до полутора лет.

Институт Уполномоченного — «точка входа» для обращений и предложений бизнес-сообщества и оперативной обратной связи, в том числе и от бьюти индустрии. Текущую ситуацию в бьюти — индустрии в числе прочих мы обсуждали на встрече с Мэром Москвы С.С. Собяниным и оценивали общую ситуацию в предпринимательской среде. В целом предприниматели ждут снижения налоговой нагрузки на ФОТ, предоставления «кредитных каникул» и разработки программ долгосрочного кредитования под 2−4% годовых», — считает Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве.

Стоит отметить, что в индустрии красоты на сегодняшний день выделяют новые тенденции: серьезное снижение на рынке моноконцепций (нейл-бары, brow-бары, lash-бары, салоны эпиляции), а также рост числа самозанятых в индустрии, перспективное развитие коворкингов и консолидация участников рынка.