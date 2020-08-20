Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Российские учёные в онлайн-режиме передали Департаменту древностей и музеев Сирии (DGAM) 3D-модель современного состояния древнего города Пальмира, сильно пострадавшего от рук международных террористов. Об этом 20 августа ИА REGNUM сообщили в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

ИИМК РАН Пальмира

Цифровая модель основана на данных экспедиций ученых в Пальмиру в 2016 и 2019 годах, она также будет передана в ЮНЕСКО и уже доступна мировому сообществу через сеть интернет.

«Модель поможет специалистам дистанционно оценить разрушения, идентифицировать грабительские раскопки и военные окопы», — отметили в ИИМК РАН.

Суммарная площадь съемки составила 20 кв. км., при создании модели использовали более 55 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Аэрофотосъёмка была дополнена несколькими тысячами наземных фотографий важнейших объектов Пальмиры, пострадавших от рук террористов (Большая колоннада, Монументальная арка, храмы Бэла и Баалшамина, театр).

Благодаря созданию детальных ортофотопланов высокого разрешения археологи и другие специалисты смогут детально изучить план Пальмиры с возможностью приближать снимки с детализацией до 3 см.

«Пальмира — важнейший памятник культурного наследия, и ее сохранение — в интересах всего человечества. Несмотря на все риски и сложности, мы довели проект до конца и дарим созданную уникальную 3D-модель Пальмиры Сирийской Арабской Республике и всему миру», — сказала руководитель творческого коллектива по созданию 3D-модели, заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

Пальмира, входящая в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, с середины мая 2015 года находилась в руках террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которой целенаправленно разрушали древний город.

Ими были взорваны Триумфальная арка, святилища храмов Бела и Баалшамина, Колонна Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр ад-Дина. Во время второго захвата Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и Театр.

Созданием 3D-модели занимались экспедиции Института истории материальной культуры РАН, военные топографы и сотрудник Государственного Эрмитажа. Оборудование предоставлено ООО «Геоскан». В составе экспедиции также работали сотрудники Архитектурной мастерской Максима Атаянца (АММА). Специалисты ООО «Беспилотные системы» обеспечивали съёмку.