«Аэрофлот» стал сильнейшим авиабрендом мира по версии Brand Finance
Москва, 20 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» получила звание самого сильного авиационного бренда мира в рейтинге независимой консалтинговой компании Brand Finance. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Андрей Грук ИА Красная Весна
Самолеты авиакомпании «Аэрофлот»
«Авторы рейтинга подчеркивают, что ведущий российский перевозчик — один из немногих в глобальной отрасли, которому в кризисных условиях удалось укрепить свои позиции. Аналитики воспринимают это как «свидетельство исключительно высокой репутации бренда и его популярности у традиционных клиентов», — говорится в сообщении компании.
Помимо этого, «Аэрофлот» стал сильнейшим брендом среди российских компаний, обойдя Сбербанк, МТС, Газпром и «Лукойл».