Ростов-на-Дону, 20 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Руководители школ Ростова-на-Дону отчитались о своих доходах за 2019 года. Декларации опубликовало городское управление образования, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Лидирует в рейтинге по уровню годового дохода руководитель МАОУ «Школа № 53» Людмила Богатищева, заработавшая 3 млн 888 тыс. 892,52 рубля. Директор общеобразовательной организации владеет квартирой.

На втором месте оказалась директор гимназии №52 Светлана Светличная, которая заработала 3 млн 283 тыс. 45,51 рубля. Ей принадлежит квартира площадью 167 кв. метров.

Директор школы №32 Маргарита Володина за минувший год заработала 2 млн 502 тыс. 882,63 рубля, заняв третью строчку в рейтинге по уровню годового дохода. В безвозмездном пользовании у руководителя образовательного учреждения находятся квартира, садовый земельный участок и дача, в собственности — автомобиль Volkswagen Polo.