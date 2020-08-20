Данилов, Ярославская область, 20 августа, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В городе Данилове Ярославской области установлен памятник Даниилу Московскому — первому удельному московскому князю. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Памятник Даниилу Московскому в Данилове

Идея установки памятника возникла несколько лет назад и вызвала неоднозначные оценки. Первоначально монумент хотели установить князю как основателю города. Против этого выступили историки. Предшественник города село Даниловское впервые упоминается в летописях лишь в XV веке, а Даниил Московский жил в XIII столетии. Кроме того, место будущего города находилось далеко за пределами московского княжества. Следовательно, князь никак не связан с городом.

Но от идеи памятника князю авторы инициативы не отказались. Теперь Даниил Московский объявлен «небесным покровителем Данилова». Именно такая формулировка зафиксирована на постаменте.

«Даниил Московский — святой, который является духовным покровителем города. Речь идёт не о политическом деятеле и не об основании города. Мы согласовали этот вопрос с настоятелем храма, который находится рядом. Батюшка поддержал установку памятника. В храме есть икона Даниила Московского. Наша церковь почитает его как нашего, даниловского святого. Святой князь смотрит на храм. Были и недовольные, были скептики, но батюшка их успокоил», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления имущественных отношений и земельных ресурсов городского поселения Данилов Жанна Боброва.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии священник Александр Сатомский, в Русской православной церкви нет формализованного понятия «небесный покровитель города».

«Как правило, это святой, непосредственно с городом связанный. Например, в Париже это Дионисий Парижский, первый епископ города. Но может быть и другая ситуация, когда на протяжении многих поколений жители воспринимают какого-то святого как небесного покровителя, как в Грузии почитают святого Георгия. Так или иначе, должна быть определенная связь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM отец Александр.

Судя по всему, в Ярославской области сложилась обратная ситуация — именно памятник и призван установить традицию восприятия святого как «небесного покровителя». Исторических сведений об особом почитании Даниила Московского в Данилове нет. Но и своих местночтимых святых в Данилове тоже нет, за исключением новомучеников, пострадавших за веру в советское время.

Первоначально планировалось установить памятник за «народные деньги». Однако в итоге его изготовление и установку оплатил федеральный бюджет. Монумент стал частью благоустройства Советской площади. Город получил средства по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Даниловского района Александр Смирнов, всего на благоустройство площади потрачено 47 млн рублей. Из них в 9 млн рублей обошёлся памятник.

В советское время на этом месте стояла скульптура Ленина. В годы перестройки у него оторвали руку, после чего монумент увезли на реставрацию и больше не вернули.

Авторами памятника Даниилу Московскому стали скульптор Михаил Соломатин из Московской области и архитектор Иван Соловьев из Москвы.