В Ярославской области покровителем города объявили московского святого
Данилов, Ярославская область, 20 августа, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В городе Данилове Ярославской области установлен памятник Даниилу Московскому — первому удельному московскому князю. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Идея установки памятника возникла несколько лет назад и вызвала неоднозначные оценки. Первоначально монумент хотели установить князю как основателю города. Против этого выступили историки. Предшественник города село Даниловское впервые упоминается в летописях лишь в XV веке, а Даниил Московский жил в XIII столетии. Кроме того, место будущего города находилось далеко за пределами московского княжества. Следовательно, князь никак не связан с городом.
Но от идеи памятника князю авторы инициативы не отказались. Теперь Даниил Московский объявлен «небесным покровителем Данилова». Именно такая формулировка зафиксирована на постаменте.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии священник Александр Сатомский, в Русской православной церкви нет формализованного понятия «небесный покровитель города».
Судя по всему, в Ярославской области сложилась обратная ситуация — именно памятник и призван установить традицию восприятия святого как «небесного покровителя». Исторических сведений об особом почитании Даниила Московского в Данилове нет. Но и своих местночтимых святых в Данилове тоже нет, за исключением новомучеников, пострадавших за веру в советское время.
Первоначально планировалось установить памятник за «народные деньги». Однако в итоге его изготовление и установку оплатил федеральный бюджет. Монумент стал частью благоустройства Советской площади. Город получил средства по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Даниловского района Александр Смирнов, всего на благоустройство площади потрачено 47 млн рублей. Из них в 9 млн рублей обошёлся памятник.
В советское время на этом месте стояла скульптура Ленина. В годы перестройки у него оторвали руку, после чего монумент увезли на реставрацию и больше не вернули.
Авторами памятника Даниилу Московскому стали скульптор Михаил Соломатин из Московской области и архитектор Иван Соловьев из Москвы.