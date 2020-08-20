Красноярский край, 7 июля, 2004, 06:42 — ИА Регнум. С 7 по 12 июля в Красноярске пройдет III Международная летняя правовая школа. Организаторами Правовой школы являются Красноярский краевой Общественный комитет по защите прав человека, юридическая клиника Красноярского государственного университета. В работе школы примут участие студенты из 15 городов России и стран СНГ. Тематика школы - оказание правовой помощи осужденным.

Во время школы будут проведены занятия и практический прием осужденных в колониях Красноярска. Планируется выступление ансамбля осужденных "Транзит-55" из колонии № 6 Красноярска в летнем кафе Сибирского Сафари-Клуба. Закончится Правовая школа работой студентов в колонии для несовершеннолетних в Абакане (ИК-35).