Калуга, 20 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Десять педагогов из Курска, Санкт-Петербурга, Серпухова, Смоленска и других городов России примут участие в федеральной программе «Земский учитель» в Калужской области. Большинство из прибывших в регионе имеют многолетний педагогический опыт, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

В преддверии нового учебного года участники программы встретились с с главой минобрнауки области Александром Аникеевым, где говорили о социально-экономических особенностях региона и развития областного образования.

Новые калужские учителя будут работать в школе города Балабаново, а также в учреждениях образования Бабынинского, Думиничского, Малоярославецкого и Ферзиковского районов. Каждый из десяти педагогов получит по одному миллиону рублей по программе «Земский учитель».