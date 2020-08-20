Ново-Огарево, Московская область, 20 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Санкции в отношении российского полуострова Крым создают сложности, которые обязательно будут преодолены. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы высшей школы государственного управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В разговоре с выпускницей образовательной программы, заместителем губернатора Севастополя Марией Литовко президент заявил, что в регион «нужно привлекать инвесторов со всей России».

«К сожалению, нам с вами в этом создают препятствия и препоны, вводятся различные ограничения, санкции. Но это — дело техники. Было бы желание — мы любые сложности преодолеем», — сказал Путин.

По мнению главы государства, в Севастополе нужно создать условия для привлечения инвестиций.

«Они пойдут, я абсолютно убеждён», — отметил президент.