Ульяновск, 20 августа, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено 99 новых носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По информации на 20 августа, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно выявлено 11 124 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 99.

Переболели COVID-19 в регионе 8055 человек, в том числе за сутки выписаны 175 граждан. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 2993 человека.

Также за сутки зарегистрировано три новых летальных исхода, всего в Ульяновской области умерли 76 пациентов с COVID-19.

Врачи напоминают, что в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие артериальной гипертонией. Риск развития осложнений при заболевании COVID-19 у них повышен, в особенности в возрасте 65 лет и старше — именно в этом возрасте чаще всего выявляется повышенное артериальное давления. Всего в России артериальной гипертонией страдает 40% населения.