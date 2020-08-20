Омск, 20 августа, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Министр образования Омской области Татьяна Дернова в эфире программы «Вести. Подробности» рассказала о подготовке к новому учебному году, который в регионе начнётся в очном формате, но с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в областном минобразования.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Измерение температуры

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Дернова заверила, что образовательные организации будут неукоснительно следовать санитарно-эпидемиологическим правилам. Речь идёт о генеральной уборке, термометрии, усилении дезинфекционного режима, обеспечении условий для соблюдения правил личной гигиены.

Персонал пищеблоков будет использовать маски и перчатки, за каждым классом закрепят отдельный кабинет. Занятия в актовом, спортивном залах и библиотеках будут проводиться только для одного класса. Массовые мероприятия между различными классами и школами запрещены.

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, рекомендовано провести только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Однако Денова подчеркнула, что в регионе работают много малых школ, в которых обучаются от пяти до 100 человек. В таких школах линейки могут провести для всех учеников, но на свежем воздухе при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Чтобы исключить скопление детей во время проведения термометрии, в 60% зданий образовательных организаций увеличат количество входов.

С 1 сентября более 70% омских школьников будут обучаться в первую смену. Потоки на входе в школы разграничат. Часть учеников будут приходить к первому уроку, часть — ко второму, оставшиеся — к третьему.

За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. В нём дети будут обучаться всем предметам, за исключением требующих особого оборудования (физика, химия, физкультура и т. д.). Во время перемен минимизируют контакты между обучающимися.

Что касается питания, его организуют по графику с учётом уменьшения количества посадочных мест в столовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса новый учебный год в регионах РФ начнётся очно, но по новым правилам. Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в новом учебном году.