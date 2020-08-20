Москва, 20 августа, 2020, 15:38 — ИА Регнум. В отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева (КПРФ) продолжаются следственные действия по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал коллега парламентария по фракции, депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Duma.mos.ru Олег Шереметьев

«С утра был обыск дома. Предположительно около 6−7 часов. После был обыск в приемной Шереметьева. На обоих обысках следователи отказались предоставить адвоката. Судя по обыску в приемной, они не нашли то, что искали. По имеющейся информации они пытались искать банковские карты и деньги», — сказал Тарасов.

По его словам, на данный момент Шереметьев находится в управлении Следственного комитета по Москве. Около 13:45 к нему был допущен адвокат. Что касается причин возбуждения дела о мошенничестве, то с бывшей помощницей, которая обвинила депутата в том, что он вынуждал её заниматься обналичиваем средств, парламентарий расстался с конфликтом.

«Я бы предполагал, что это больше личная проблема взаимоотношений с бывшим помощником. Утверждать однозначно не могу, свечку не держал, но есть сомнения, что это вызвано объективными обстоятельствами дела», — заявил Тарасов.