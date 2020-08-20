Майкоп, 20 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Адыгея вошла в число субъектов Российской Федерации, где на 94% и выше обеспечено выполнение взятых на себя обязательств в дорожном строительстве. Об этом было заявлено на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое 20 августа провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В режиме видеоселектора в заседании принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На заседании обсудили вопросы, касающиеся хода дорожного строительства в регионах и достижения показателей в этой сфере. Говоря о формировании опорной сети автомобильных дорог России, Марат Хуснуллин подчеркнул, что стратегические планы должны иметь долгосрочную перспективу до 2035 года. Все заявки субъектам РФ необходимо сдать до 15 сентября текущего года.

«Этот вопрос следует проработать с учетом развития территорий и транспортных потоков, определив очередность ввода в эксплуатацию соответствующих объектов, объемы и источники финансирования. Координирующую роль в этом процессе возьмут на себя Минтрас России и Росавтодор. Регионы также должны активно участвовать в этой работе», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.

Также Хуснуллин отметил, что из резервного Фонда правительства РФ предусмотрено дополнительное финансирование дорожной отрасли на 15,7 млрд рублей, и подчеркнул важность своевременного заключения соглашений в регионами. Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал Адыгею в числе субъектов Российской Федерации, где на 94% и выше обеспечено выполнение взятых на себя обязательств в дорожном строительстве.

«Перспектива опережающего развития неразрывно связана со строительством дорожных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Благодаря этому мы получим качественное и удобное транспортное сообщение. Это — одна из точек будущего роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание», — считает глава Адыгеи.

На данный момент в Адыгее ведётся строительство масштабного дорожного проекта — обход Майкопа. Первая очередь данного объекта протяженностью 9 км введена в эксплуатацию в 2009 году, при строительстве второй очереди (10,4 км) планируется возвести три мостовых перехода, сдать объект планируется к октябрю 2022 года. Также на конечной стадии находится реконструкция перехода через реку Белую на подъезде к п. Тульскому.

На 2020 год по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в республике с учетом федерального и регионального финансирования предусмотрено свыше 211 млн рублей — предполагается построить и реконструировать восемь автодорог местного значения в различных населенных пунктах. В ходе формирования опорной сети автомобильных дорог определено 17 дорожных объектов, имеющих важное значение для дальнейшего развития региона, это: «Даховская-плато Лаго-Наки», «Гузерипль-плато Лаго-Наки», «обход г. Майкопа», «Черниговская-Дагомыс», «Энем-Адыгейск», «Тахтамукай-Козет-Новый-Яблоновский», «Белореченск-Гиагинская-Дружба», «Краснооктябрьский-Курджипская-Дагестанская-Безводная», «Абадзехская-Новосвободная», «Краногвардейское-Уляп-Зарево» и другие.