Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. С 1 сентября в Петербурге в 179 крупных школах будет организован смещенный график обучения. Об этом объявила 20 августа врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

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Там классы будут приходить в школы в разное время со значительным перерывом. В зависимости от количества кабинетов и классов в каждой школе график будет организован индивидуально.

«Где-то ребята приходят ко второму и третьему уроку, где-то этот процесс растянется и у кого-то перейдет, наверное, ближе ко второй смене», — сказала Асланян. Она утверждает, что все эти процессы будут согласованы и с родителями.

«Мне очень хочется, чтобы и педагоги, и родители отнеслись к этому с пониманием. Это та вынужденная мера, которую мы предпринимаем в первую очередь для безопасности детей, учителей и самих родителей», — добавила чиновница.

Возможны сдвоенные уроки, чтобы сократить перемещения людей по школе. Для групп продленного дня классы будут сохранять в обычном составе, смешивать их не будут.

На сайтах школ вся подробная информация должна быть размещена не позднее 24 августа, обещала Асланян.

«Мы понимаем, что школы у нас все разные: по конструктиву зданий, по наполненности, по площади спортивных залов, пищеблоков. Школы будут принимать свои индивидуальные решения. Руководители и педагогические коллективы долго над этим работают, они сейчас уже полностью готовы, и важно, чтобы родители точно понимали режим работы учреждения и особенности работы в текущем учебном году», — отметила Ирина Асланян.