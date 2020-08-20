Власти Иркутской области объявили войну «чёрным» лесорубам
Иркутск, 20 августа, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Пути решения проблемы нелегальной заготовки леса в регионе обсуждали сегодня, 20 августа, на заседании областной межведомственной комиссии под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Глава Приангарья отметил, что за семь месяцев 2020 года специалистами министерства лесного комплекса и лесничествами проведено почти 17 тысяч проверок для предотвращения и выявления фактов незаконных рубок. Кроме того, состоялось 11 тысяч проверок по исполнению лесопользователями требований лесного законодательства и условий договоров.
Возбуждено больше тысячи уголовных дел по фактам нелегальных рубок, к уголовной ответственности привлечено 322 человека. Результат рейдовых мероприятий — снижение показателя незаконных лесозаготовок на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы смогли добиться такой положительной динамики путем систематического проведения проверок, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Наша задача — полностью навести порядок в лесу и добиться стопроцентной отдачи от лесного комплекса», — подчеркнул врио губернатора.
Один из путей дальнейшего снижения объемов незаконных рубок — развитие системы дистанционного мониторинга лесных насаждений. В настоящее время с помощью дистанционного мониторинга выявляется почти 72% фактов работы черных лесорубов. Сейчас идет выполнение государственного задания, в результате чего под наблюдением спутников в Иркутской области будет находится 43,7 млн га в 34 лесничествах.
На заседании было отмечено, что количество незаконных рубок на арендных территориях по сравнению с прошлым годом снизилось на 70%. Но при этом половина фактов нелегальной заготовки древесины происходит все-таки на участках арендаторов. Предлагается во взаимодействии с лесопользователями создать на лесных дорогах посты с камерами видеонаблюдения, фиксирующими, сколько машин заезжают и выезжают с делян, какой объем древесины вывозится из леса.
И.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев отметил, что предложение региона ввести лицензирование деятельности пунктов приема и отгрузки древесины было поддержано Советом Федерации ФС РФ. Если инициатива будет принята законодательно, это позволит устранить недобросовестных приемщиков и снизить объемы незаконного оборота древесины. Этому будет способствовать и дальнейшая цифровизация лесной отрасли.
На заседании были представлены предложения по реализации изъятой в виде вещественного доказательства древесины, а также имущества нарушителей лесного законодательства. В частности, конфискат может пойти на нужды муниципалитетов, сельхозтоваропроизводителей, добросовестных арендаторов лесных насаждений.
Врио Губернатора Игорь Кобзев поручил также подготовить предложения по взыскиванию с арендаторов компенсационных выплат за пользования автомобильными дорогами регионального и муниципального значения. Глава области отметил, что лично проехал по многим из них и увидел, во что их превращают лесовозы.