Иркутск, 20 августа, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Пути решения проблемы нелегальной заготовки леса в регионе обсуждали сегодня, 20 августа, на заседании областной межведомственной комиссии под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Пресс-служба правительства Иркутской области Заседание областной межведомственной комиссии под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Глава Приангарья отметил, что за семь месяцев 2020 года специалистами министерства лесного комплекса и лесничествами проведено почти 17 тысяч проверок для предотвращения и выявления фактов незаконных рубок. Кроме того, состоялось 11 тысяч проверок по исполнению лесопользователями требований лесного законодательства и условий договоров.

Возбуждено больше тысячи уголовных дел по фактам нелегальных рубок, к уголовной ответственности привлечено 322 человека. Результат рейдовых мероприятий — снижение показателя незаконных лесозаготовок на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы смогли добиться такой положительной динамики путем систематического проведения проверок, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Наша задача — полностью навести порядок в лесу и добиться стопроцентной отдачи от лесного комплекса», — подчеркнул врио губернатора.

Один из путей дальнейшего снижения объемов незаконных рубок — развитие системы дистанционного мониторинга лесных насаждений. В настоящее время с помощью дистанционного мониторинга выявляется почти 72% фактов работы черных лесорубов. Сейчас идет выполнение государственного задания, в результате чего под наблюдением спутников в Иркутской области будет находится 43,7 млн га в 34 лесничествах.

На заседании было отмечено, что количество незаконных рубок на арендных территориях по сравнению с прошлым годом снизилось на 70%. Но при этом половина фактов нелегальной заготовки древесины происходит все-таки на участках арендаторов. Предлагается во взаимодействии с лесопользователями создать на лесных дорогах посты с камерами видеонаблюдения, фиксирующими, сколько машин заезжают и выезжают с делян, какой объем древесины вывозится из леса.

И.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев отметил, что предложение региона ввести лицензирование деятельности пунктов приема и отгрузки древесины было поддержано Советом Федерации ФС РФ. Если инициатива будет принята законодательно, это позволит устранить недобросовестных приемщиков и снизить объемы незаконного оборота древесины. Этому будет способствовать и дальнейшая цифровизация лесной отрасли.

На заседании были представлены предложения по реализации изъятой в виде вещественного доказательства древесины, а также имущества нарушителей лесного законодательства. В частности, конфискат может пойти на нужды муниципалитетов, сельхозтоваропроизводителей, добросовестных арендаторов лесных насаждений.

Врио Губернатора Игорь Кобзев поручил также подготовить предложения по взыскиванию с арендаторов компенсационных выплат за пользования автомобильными дорогами регионального и муниципального значения. Глава области отметил, что лично проехал по многим из них и увидел, во что их превращают лесовозы.