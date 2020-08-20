Сараево, 20 августа, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Умельцы из Боснии и Герцеговине создали копию пикапа Tesla Cybertruck. Изображение пикапа размещено на странице аккаунта 268_others в Instagram.

268_others Копия Tesla Cybertruck

Созданная модель почти полностью повторяет не только снаружи, но и внутри футуристический пикап американской компании. Однако создатели не смогли полностью повторить необычную оптику Cybertruck.

Внутри боснийской модели почти такое же рулевое колесо, как у американского пикапа, приборка и тот же «мраморный» декор передней панели.

Модель имеет те же массивные пропорции, что и прототип Cybertruck, представленный в прошлом году.

При этом не сообщается о технических характеристиках созданной копии. Неизвестно также зарегистрировали ли создатели свое творение.

Ранее основатель Tesla Илон Маск сообщил, что может быть создан более компактный электрический пикап Cybertruck для авторынка Европы.

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