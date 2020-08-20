Берлин, 20 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Официальная премьера нового Volkswagen ID.4 состоится через несколько недель. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

nadeem1991 Volkswagen

Передняя часть новинки будет выполнена в стиле модели ID.3. Авто будет идти с зарытой радиаторной решеткой, более рельефным бампером и большими воздухозаборники. Также известно, что у модели будет обтекаемая форма кузова с наклонной крышей.

Volkswagen ID.4 будет построен на «тележке» MEB. Таким образом, электрокар будет выпущен в заднеприводной и полноприводной версиях.

В версии с задним приводом Volkswagen ID.4 оборудуют электрическим агрегатом производительностью 201 л. с. и 310 Нм крутящего момента, а версия с полным приводом получит электромотор мощностью 302 л. с. при 450 Нм крутящего момента.

По предварительной информации, электрокар будет укомплектован безальтернативной батареей, запаса хода которой хватит на 500 км пути.

Ранее из-за вступления в силу в Евросоюзе более жестких экологических норм руководство компании Volkswagen приняло решение отказаться от турбированного 8-цилиндрового дизельного мотора, которым оснащались модели Touareg.

Читайте также: Volkswagen создал версию Golf R с кузовом универсал