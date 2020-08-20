Томск, 20 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим ответственного поведения для граждан старше 65 лет до 6 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

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Работающие жители региона старше 65 лет смогут оформить ещё один больничный.

По словам управляющего Томским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрия Панкратова, на период действия больничного пожилым томичам необходимо соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5150 человек.