Кострома, 20 августа, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Доходы директора департамента здравоохранения Костромской области Евгения Нечаева за год снизились на 900 тысяч рублей. Это следует из опубликованных данных о доходах госслужащих. Заработок чиновника по итогам 2019 года составил 1,2 млн рублей против 2,1 млн рублей годом ранее.

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Интересно, что ряд руководителей государственных медицинских организаций региона за 2019 год заработали существенно больше, чем директор депздрава. Так, главврач Судиславской районной больницы Леонид Ершов задекларировал 3,2 млн рублей дохода. Год назад доход Ершова составлял лишь 544 тысячи рублей. При этом квартира на 76 кв. м, принадлежащая ему в 2018 году, в отчётном периоде 2019 года сменилась на жилой дом на 279 кв. м.

Финансово успешным прошедший год стал для Владимира Нечаева, главного врача стоматологической поликлиники No1. За год его доходы возросли почти в 4 раза — с 708 тысяч рублей за 2018 год до 2,7 млн рублей в 2019. При этом, Нечаев не продавал имущество. Напротив, в графе «недвижимость» появилось нежилое помещение на 107 кв.м.

Доход, превышающий заработок высшего чиновника также получили гендиректор Костромской областной аптечной базы Ольга Шульга — 2,6 млн рублей и главврач Вохомской межрайонной больницы — 1,7 млн рублей.

Напротив, небольшой заработок задекларировали директора районных больниц в Парфеньево и Сусанино — 469 и 595 тысяч рублей. На этом же уровне зафиксировались доходы директора Центра контроля качества сертификации лекарственных средств Костромской области Марины Плиски — 515 тысяч рублей за 2019 год.

Заработки директоров и главных врачей крупных городских больниц в среднем варьируются от 1,2 млн до 1,6 млн рублей в год. В районных больницах главврачи получают несколько меньше — около 800 тысяч рублей.