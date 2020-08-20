Москва, 20 августа, 2020, 14:05 — ИА Регнум. С момента возобновления чартерных рейсов из городов России (с 10 августа) в турецкий курортный город Анталья на отдых прибыли почти 111 тыс. туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

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Туристические власти Турции довольны первыми результатами возвращения российского рынка. По словам гендиректора аэропорта Антальи Билгихана Йылмаза, Россия лидирует в пассажирском трафике.

На долю российского рынка приходится 60% въездного туризма. Всего в Анталью за 10 дней прибыли более 180 тыс. туристов из четырех стран — России, Украины, Германии и Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Турции ожидают, что на отдых в страну в 2020 году прибудут в среднем 2 миллиона российских туристов.

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