Кострома, 20 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. За 1,5 месяца действия специального налогового режима в Костромской области зарегистрировали 841 самозанятого. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт думы региона. Данные актуальны на 17 августа.

Кадр из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Режиссёр Леонид Гайдай, 1965 год

Большая часть людей — 733 из 841 встали на учёт в налоговый орган области впервые.

«Каждый день на постоянной основе идет регистрация около 10 человек», — сообщила заместитель руководителя УФНС по Костромской области Ирина Кривова.

Закон о самозанятых в Костромской области начал действовать с 1 июля. Он позволяет людям вести бизнес, не опасаясь наказаний за незаконное предпринимательство. Зарегистрированные в качестве самозанятых могут платить налог на профессиональный доход в размере 4 или 6% от суммы доходов вместо 13% НДФЛ.

На специальную систему налогообложения могут перейти физические лица и ИП, чей годовой доход за год не превышает 2,4 млн. рублей. Исключением является бизнес, связанный с перепродажей или реализацией подакцизных товаров.