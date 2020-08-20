Варшава, 20 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Яцек Чапутович сказал о готовности к отставке довольно давно, но заявление написал только сейчас — чтобы не ассоциироваться с польским поражением в Белоруссии, отметил в своем комментарии в четверг, 20 августа, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

(сс) Kancelaria Sejmu. Rafał Zambrzycki Яцек Чапутович

Как сообщалось ранее, Чапутович написал заявление об отставке, и она была принята — в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого отметили, что премьер поблагодарил министра за работу.

« О готовности к отставке Яцек Чапутович заявлял давно. Это намерение он обозначил сразу после того, как Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов. Прозвучало это несколько неожиданно. Теперь он написал заявление, причем он мог сделать это в любой день, но сделал именно сегодня, когда для Польши сложилась непростая ситуация в связи с происходящим в Белоруссии.