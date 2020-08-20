Кызыл, 20 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. В Туве за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего по ситуации на 20 августа в республике зарегистрировано 6589 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Коэффициент распространения инфекции составил 0,9. В стационарах Кызыла находятся 49 больных в тяжёлом состоянии, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 49 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 43. За весь период выздоровело 6076 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в управлении.