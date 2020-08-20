Кострома, 20 августа, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксировано еще 50 случаев новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб приводит данные на утро 20 августа.

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Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 выявили у 3045 человек, из них поправились 2179. В регионе скончались ещё двое больных с диагнозом COVID-19 — мужчины 77 лет и 90 лет с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Количество летальных исходов достигло 37.

В Костромской области продолжают лечение 829 человек, инфицированных коронавирусом. Из них 128 костромичей находятся в лечебных учреждениях.