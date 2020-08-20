Ярославль, 20 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Государственной думы РФ на довыборах по 194 округу Андрей Коваленко отказался от участи в публичных политических дебатах. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Pierre-Selim Дебаты

«Плотный график встреч. Решил, что личные встречи с жителями нужнее и важнее, чем вещание с трибуны!» — таким образом обосновал своё решение Андрей Коваленко.

Дебаты на бесплатной основе проходят в эфире двух ярославских телеканалов: ГТРК «Ярославия» (Россия1, Россия 24) и «Первый Ярославский».

Довыборы депутата ГД РФ в Ярославской области были назначены после перехода Александра Грибова на работу в правительство России.

В выборах примут участие восемь кандидатов: глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко («Единая Россиия»), московский экономист Оксана Ромашкова («Коммунисты России»), депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова (КПРФ), секретарь ЦК «КПСС» Олег Булаев, депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова (ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов, советник ректора МГТУ Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).

Выборы состоятся в единый день голосования 13 сентября.