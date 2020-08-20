Москва, 20 августа, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Режим самоизоляции открыл для многих работу на удалёнке. Даже те, кто раньше относился к такому виду деятельности с недоверием, признали, что способ удобный и эффективный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя список самых высокооплачиваемых вакансий на удалёнке за август 2020 г., она также рассказала, какие минусы таит в себе такая работа:

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«Если недавнее разъяснение Минтруда о порядке перевода сотрудника на удалёнку вносит правовую ясность в этот процесс, то фрилансеры по-прежнему могут попасть под удар, если их отношения с заказчиком не оформлены договором. Риск оказаться без гонорара в таких случаях очень велик. Особенно если речь о крупных суммах, ведь на такой заказ и времени тратится больше.

Что же касается опасности удалёнки для работодателя, то здесь могут пострадать данные, составляющие коммерческую тайну либо содержащие персональную информацию клиентов. Как правило, большие заработки на удалёнке связаны с IT-профессиями. Конечно, создаются специальные сервера для хранения секретной информации и работнику выдается допуск к ней, который имеет несколько степеней защиты. Но всё же риск кражи такой информации самим работником либо третьими лицами с работой на удалёнке возрастает в разы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно списку самых высокооплачиваемых вакансий на удалёнке за август, составленному аналитиками сервиса «Работа.ру», одна из таких высокооплачиваемых вакансий августа — «главный по сториз» в компании, которая производит смартфоны (250 тыс. рублей в месяц). Более 150 тыс. рублей в месяц обещают и менеджеру по подбору персонала с возможностью работы из дома.