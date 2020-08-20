Калуга, 20 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В Калуге 20 августа состоялось чествование выпускников школ, награжденных медалями «За особые успехи в учении», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На чествовании выпускников школ

542 выпускника из 138 школ региона в 2020 году получили медали. Особо были отмечены 53 человека, которые показали стобалльные результаты на Едином государственном экзамене, а пятеро из них — по двум предметам.

Поздравляя юношей и девушек с успешным окончанием школы, врио губернатора Владислав Шапша выразил надежду на то, что в будущем большинство из них свяжет свою жизнь с калужской землей.