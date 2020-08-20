Астана, 20 августа, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иски 990 граждан Казахстана на сумму 60 млн тенге ($143,6 тыс.), потребовавших вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы. Об этом 20 августа заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на пресс-конференции.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

По его словам, пассажиры отмененных рейсов обращаются в комитет по защите прав потребителей. Министр отметил, что количество обращений увеличилось из-за пандемии коронавируса, так как многие рейсы были отменены.

Султанов заявил, что в 2019 году в комитет подано около 8 тыс. заявлений. В 2020 году организовано три серии исков на основе заявлений граждан. В настоящее время обрабатывается еще 300 заявлений.

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