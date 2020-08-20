Новосибирск, 20 августа, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Болотнинский районный суд Новосибирской области обратился пасечник с иском к крестьянско-фермерскому хозяйству «Немов». Он требует возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред из-за массовой гибели пчёл. Об этом сообщается на сайте суда.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчёлы

«В обоснование иска мужчина указал, что имеет в собственности пасеку, которая расположена на земельном участке, расположенном в непосредственной близости с земельным участком, который используется ответчиком для сельскохозяйственных нужд. Летом 2019 года, после проведённой ответчиком химической обработки полей, произошла массовая гибель пчёл на пасеке истца, которая составила в среднем 90%. Истец считает, что при проведении обработки ответчик нарушил требования законодательства о применении пестицидов и агрохимикатов», — уточняет суд.

Иск был принят к производству. Стороны изложили свою позицию. Судебное заседание отложено в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств по делу.