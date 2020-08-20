Донецк, 20 августа, 2020, 13:03 — ИА Регнум. В ДНР местный житель приговорён к 11 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

(сс) succo Суд

По данным следствия, осуждённый был директором одного из предприятий ДНР и регулярно посещал территорию Украины. Во время одной из поездок его завербовали сотрудники СБУ.

С августа 2017 года по март 2019 года мужчина следил за административными зданиями ДНР, а также установил видеонаблюдение за дорогой Донецк — Горловка. Полученный материал он отправлял украинским спецслужбам посредством программы-мессенджера WhatsApp.

«М. полностью признал себя виновным… Помимо полного признания вины гражданином М. его вина в объёме, указанном в приговоре, полностью доказана исследованными в судебном заседании доказательствами», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке местного жителя приговорили к 14 годам заключения за шпионаж в пользу Украины. Осуждённый фотографировал места дислокации сил Народной милиции ДНР.

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