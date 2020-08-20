Астрахань, 20 августа, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в 2019 году заработал почти на два миллиона рублей больше, чем в 2018-м. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах главы региона были опубликованы на официальном портале областного правительства и губернатора.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

Бабушкин в 2019 году заработал 5 млн 27 тыс. 608,5 рубля, его супруга — 1 млн 533 тыс. 800 рублей. В собственности у губернатора находятся два земельных участка, жилой дом, хозблок, квартира площадью 107,3 квадратных метра и доля ещё одной квартиры, а также мотоцикл Suzuki. Две квартиры находятся у губернатора в пользовании. Супруге астраханского губернатора принадлежат машиноместо и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Доходы главы региона за год значительно выросли: по итогам 2018 года он задекларировал 2 млн 949 тыс. 571,37 рубля, его супруга — 1 млн 880 тыс. рублей.

Игорь Бабушкин был назначен исполняющим обязанности губернатора Астраханской области летом 2019 года. До этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 11 сентября 2019 года он победил на губернаторских выборах и официально стал главой региона.