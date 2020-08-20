Калуга, 20 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Калужская область больше не будет заниматься оптимизацией здравоохранения, а приступит к организации того, «что уже есть». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Владислав Шапша на встрече с финалистами регионального проекта «Время лучших. Здравоохранение».

Admoblkalug.ru Владислав Шапша

Приветствуя будущих организаторов здравоохранения, руководитель области обратил внимание на то, что перспективы калужской медицины связаны с эффективным использованием уже имеющихся в регионе ресурсов.

Цель регионального проекта «Время лучших. Здравоохранение» — это выявление и поддержка перспективных управленцев в области здравоохранения. Заявки на участие в проекте подали порядка 500 специалистов отрасли. 82 конкурсанта вышли в финал и стали участниками стратегической сессии «Развитие здравоохранения Калужской области». Наиболее активные участники проекта будут включены в резерв управленческих кадров, а лучшие проекты — реализованы в системе областного здравоохранения.