Москва, 20 августа, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 72,30−74,60, где находилась последние три недели. Но постепенно сдвигается к верхней его границе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поводом для продолжения снижения российской валюты 20 августа выступает нефть, которая торгуется в районе $45 за баррель, а также укрепление доллара США. Индекс доллара растет второй день подряд в рамках коррекции после значительного затяжного обвала.

Среди долгосрочных факторов, которые играют против рубля, можно выделить усиливающуюся инфляцию, а также снижение доходности российских ОФЗ, а соответственно снижение спроса на них.

В свою очередь прошедшая 19 августа встреча ОПЕК+ не преподнесла сюрпризов, но в целом была благоприятной для рынка нефти. Прежде всего стоит отметить призыв компенсировать 2,3 млн баррелей в сутки излишне добытой нефти в течение августа-сентября.

В результате реальное сокращение добычи может составить около 8,85 млн баррелей в сутки, в то время как нынешним договором предусмотрено снижение лишь на 7,7 млн баррелей.

Однако это не даст стимула росту нефти, но убережет ее от снижения. Поэтому, вероятнее всего, нефть по-прежнему продолжит консолидироваться в диапазоне $41,40-$46,20 за баррель, а соответственно, у рубля не будет значимых поводов для быстрого роста.

До конца недели пара доллар/рубль, вероятно, сохранит коридор 72,30−74,60. Однако в случае роста выше верхней его границы — 74,60 подъем может продолжиться со среднесрочной целью 77 руб./доллар», — полагает эксперт.

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