Ярославский губернатор рассказал о планах по развитию села
Ярославль, 20 августа, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020—2025 годах на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется выделить более 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Клуб регионов».
Как рассказал порталу губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в этом году финансирование программы составит почти 500 млн рублей, из них более 300 млн выделено из регионального бюджета. По словам губернатора, развитие сельской инфраструктуры поможет решить проблему оттока жителей в города.
Программа стартовала весной 2020 года и предусматривает газификацию деревень и сел, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств. В рамках программы сельские жители могут получить субсидию на приобретение жилья или взять сельскую ипотеку по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых. Льготные кредиты предусмотрены и на инженерную инфраструктуру домовладений. Сельхозпредприятия могут направлять на учёбу своих сотрудников. Это позволит сохранить на селе квалифицированные кадры, рассказал «Клубу регионов» руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов.
Как считают эксперты, участие Ярославской области в федеральной программе позволит придать новый импульс развитию села.