Белгород, 20 августа, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Деятельность межрегионального преступного сообщества по сбыту наркотиков и отмыванию незаконно полученных доходов пресекли сотрудники полиции Белгородской области. Группировка, одно из подразделений которых находилось в Кемеровской областях, обналичила 1,75 млн рублей, сообщили 20 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По предварительным данным, криминальную структуру возглавлял 28-летний житель города Старый Оскол. В сообществе было два структурных подразделения — в Белгородской и Кемеровской областях, деятельность сибирского отделения курировала 33-летняя местная жительница. В группировку входили фасовщики, закладчики, администраторы и операторы. Злоумышленники сбывали наркотики через тайники-закладки, принимая оплату в криптовалюте. С июня по октябрь 2019 года участники преступного сообщества провели 18 сделок, в результате обналичивания электронных денег организатор получил 1,75 млн рублей, которые он забрал в тайниках на территории Московской области.

Всего задержаны 14 человек, из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также гашиш и марихуана. Возбуждены уголовные дела, восьми фигурантам, включая организатора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.