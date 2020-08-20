Под Калугой 84-летняя женщина погибла при пожаре в деревенском доме
Калуга, 20 августа, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В ночь на 20 августа загорелся частный бревенчатый дом в деревне Мстихино в пригороде Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM следователь калужского регионального следственного управления СК России Павел Мельников.
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Дом после пожара
84-летняя хозяйка дома и ее 60-летний сын успели выйти из горящего дома, но пожилая женщина решила спасти личные вещи. Зайдя обратно в дом, она потеряла сознание от угарного газа и погибла.
«Следствием устанавливаются причины возгорания, основными из которых в настоящее время являются нарушение работы электропроводки и неосторожное обращение с огнем», — сказал Павел Мельников.